https://news.day.az/society/1371340.html В Азербайджане наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом - Ягут Гараева
В Азербайджане наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом - Ягут Гараева
"Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 210 миллионов, а число умерших - 4 миллиона".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге сообщила руководитель Департамента по профилактике и контролю заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.
По ее словам, по-прежнему наибольшее число случаев заражения наблюдатися в США, Индии и Бразилии:
"В последние дни в Азербайджане наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. Для нас важен коэффициент заражения. Сегодня он составляет 23%. На 1 августа этот показатель составлял 7%. В течение 20 дней наблюдался серьезный рост".
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