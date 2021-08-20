"Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 210 миллионов, а число умерших - 4 миллиона".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге сообщила руководитель Департамента по профилактике и контролю заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, по-прежнему наибольшее число случаев заражения наблюдатися в США, Индии и Бразилии:

"В последние дни в Азербайджане наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. Для нас важен коэффициент заражения. Сегодня он составляет 23%. На 1 августа этот показатель составлял 7%. В течение 20 дней наблюдался серьезный рост".