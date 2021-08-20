https://news.day.az/society/1371343.html В Азербайджане показатель инфицирования коронавирусом довольно высок - помощник Президента
В Азербайджане показатель инфицирования коронавирусом довольно высок - помощник Президента
"В мире пандемия продолжается. В последние дни в Азербайджане показатель инфицирования коронавирусом довольно высок".
Как передает Day.Az, об этом сегодня на брифинге сообщил помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом Администрации Президента по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов.
Помощник Президента отметил, что на сегодняшнем брифинге будет предоставлена информация о текущей ситуации и дальнейших шагах.
"С сентября будут введены новые ограничения", - сказал Ш.Мовсумов.
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