"В мире пандемия продолжается. В последние дни в Азербайджане показатель инфицирования коронавирусом довольно высок".

Как передает Day.Az, об этом сегодня на брифинге сообщил помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом Администрации Президента по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов.

Помощник Президента отметил, что на сегодняшнем брифинге будет предоставлена информация о текущей ситуации и дальнейших шагах.

"С сентября будут введены новые ограничения", - сказал Ш.Мовсумов.