Назван процент вакцинированного населения в Азербайджане

На сегодняшний день вакцинированы 24 процента населения.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге сообщила руководитель Департамента по профилактике и контролю заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, при вакцинации населения за основу берется число граждан, принимающих обе дозы:

"А это значит, что в Азербайджане вакцинировано 24 процента населения".