https://news.day.az/society/1371346.html Назван процент вакцинированного населения в Азербайджане - TƏBİB
Назван процент вакцинированного населения в Азербайджане - TƏBİB
На сегодняшний день вакцинированы 24 процента населения.
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге сообщила руководитель Департамента по профилактике и контролю заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.
По ее словам, при вакцинации населения за основу берется число граждан, принимающих обе дозы:
"А это значит, что в Азербайджане вакцинировано 24 процента населения".
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