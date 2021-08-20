Помощник Президента назвал условие завершения пандемии в Азербайджане

"Участие активных больных коронавирусом в семейных торжествах это ни что иное, как убийство".

Как передает Day.Az, об этом сегодня на брифинге сообщил помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом Администрации Президента по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов.

По словам помощника Президента, это коллективная ответственность: "Если каждый гражданин будет вести себя отвественно, то мы добьемся успеха в плане вакцинации. Именно с вакцинацией связано то, что на сегодняшний день наши больницы не испытывают серьезного давления. На сегодняшний день у нас показатель вакцинации составляет 24%. Если нам удастся увеличить этот показатель вакцинации до 60%, то пандемия в Азербайджане завершится. Поэтому призываем наших близких вакцинироваться".