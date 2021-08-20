https://news.day.az/society/1371384.html Будут ли проверять ковид-паспорта в метро? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Будут ли проверять ковид-паспорта в метро? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Для пассажиров метро Баку нет каких-либо требований в связи с вакцинацией от коронавируса.
Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал глава пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев, сообщает Day.Az.
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