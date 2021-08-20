https://news.day.az/society/1371386.html Ведутся переговоры о поставке в Азербайджан очередной вакцины против COVID-19
Ведутся переговоры о поставке в Азербайджан очередной вакцины против COVID-19
"В Азербайджане применяются 4 вакцины. Граждане могут выбрать любую вакцину".
Как передает Day.Az, об этом сегодня на брифинге сообщил помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом Администрации Президента по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов.
Помощник Президента отметил, что на сегодняшний день в стране имеется достаточный запас вакцин: "Мы уверены, что до конца года вакцин будет достаточно. Сегодня ведутся переговоры о поставке вакцин в страну на следующий год".
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