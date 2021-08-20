Ведутся переговоры о поставке в Азербайджан очередной вакцины против COVID-19

"В Азербайджане применяются 4 вакцины. Граждане могут выбрать любую вакцину".

Как передает Day.Az, об этом сегодня на брифинге сообщил помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом Администрации Президента по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов.

Помощник Президента отметил, что на сегодняшний день в стране имеется достаточный запас вакцин: "Мы уверены, что до конца года вакцин будет достаточно. Сегодня ведутся переговоры о поставке вакцин в страну на следующий год".