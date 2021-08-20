Откроют ли в Азербайджане театры и кинотеатры?

Открывать театры, кино и концертные залы пока не планируется.

Как передает Day.Az, об этом сегодня на брифинге сообщил помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом Администрации Президента по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов.

Он отметил, что решение может измениться, только при условии улучшения эпидемиологической ситуации.