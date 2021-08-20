В Азербайджане учреждения ответственны за вакцинацию сотрудников от COVID-19

В Азербайджане учреждения несут ответственность за вакцинацию своих сотрудников от коронавируса.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказала заведующая департаментом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает Day.Az.

По его словам, компании могут проконтролировать вакцинацию своих работников посредством "личных кабинетов" на портале icaze.gov.az.

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