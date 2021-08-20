Будут ли в маркетах требовать ковид-паспорта?

У покупателей в маркетах не будут требовать наличия ковид-паспорта.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал глава пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев, сообщает Day.Az.

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