https://news.day.az/society/1371401.html Будут ли в маркетах требовать ковид-паспорта? - отвечает МВД Азербайджана
Будут ли в маркетах требовать ковид-паспорта? - отвечает МВД Азербайджана
У покупателей в маркетах не будут требовать наличия ковид-паспорта.
Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал глава пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев, сообщает Day.Az.
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