https://news.day.az/society/1371404.html Изучается возможность вакцинации детей от COVID-19 - Ягут Гараева
Изучается возможность вакцинации детей от COVID-19 - Ягут Гараева
В Азербайджане изучается возможность вакцинации детей от коронавируса.
Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказала заведующая департаментом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает Day.Az.
По ее словам, в Азербайджане ведется мониторинг ситуации с заражаемостью детей коронавирусом.
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