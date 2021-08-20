https://news.day.az/society/1371407.html Вакцинация не является обязательной - ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Вакцинация не является обязательной - ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
"Вакцинация не является обязательной".
Как передает Day.Az, об этом сегодня на брифинге сообщил помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом Администрации Президента по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов.
Он отметил, что наряду с этим во многих сферах нужна обязательная вакцинация:
"Например, для врачей. Потому что они находятся непосредственно в "красной зоне". Но массовая обязательность не предусмотрена".
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