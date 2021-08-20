"Вакцинация не является обязательной".

Как передает Day.Az, об этом сегодня на брифинге сообщил помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом Администрации Президента по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов.

Он отметил, что наряду с этим во многих сферах нужна обязательная вакцинация:

"Например, для врачей. Потому что они находятся непосредственно в "красной зоне". Но массовая обязательность не предусмотрена".