В Азербайджане будет продлен особый карантинный режим

Предусмотрено продление особого карантинного режима на территории страны.

Об этом сообщил АПА помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом Администрации Президента по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов, передает Day.Az.

Он отметил, что пандемия еще не завершилась.

"Наверное, Оперативный штаб примет решение по этому вопросу", - подчеркнул Ш.Мовсумов.

Напомним, в Азербайджане срок действия особого карантинного режима истекает 1 сентября.