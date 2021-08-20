https://news.day.az/society/1371409.html В Азербайджане будет продлен особый карантинный режим
В Азербайджане будет продлен особый карантинный режим
Предусмотрено продление особого карантинного режима на территории страны.
Об этом сообщил АПА помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом Администрации Президента по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов, передает Day.Az.
Он отметил, что пандемия еще не завершилась.
"Наверное, Оперативный штаб примет решение по этому вопросу", - подчеркнул Ш.Мовсумов.
Напомним, в Азербайджане срок действия особого карантинного режима истекает 1 сентября.
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