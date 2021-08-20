С сегодняшнего дня начинается выбор специальности в высшие учебные заведения

С сегодняшнего дня начинается выбор специальности для поступления в высшие учебные заведения.

Как сообщает Day.Az, выбор специальности будет проводиться в электронном виде с 20 по 30 августа через официальный сайт Государственного экзаменационного центра.

Также абитуриенты могут обратиться в действующие на бесплатной основе "Консультационные центры абитуриентов", созданные в региональных отделениях Государственного экзаменационного центра, в университетах "Гярби Каспи", "Азербайджан", "Бакы Бизнес", "Одлар Юрду" с целью оказания помощи абитуриентам в связи с выбором специальности.

В некоторых районных отделах образования также действуют консультационные центры по вопросам выбора специальности.

На следующей неделе председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Мялейка Аббасзаде на странице центра в Facebook проведет прямую трансляцию по вопросам, на которые следует обратить внимание при выборе специальности, а также ответит на вопросы абитуриентов

Консультационные центры работают 5 дней в неделю (кроме субботы, воскресенья) с 10.00 до 17.00.