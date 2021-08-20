Вакцинированные учителя смогут больше зарабатывать

Вакцинация от коронавируса позволит учителям получать при распределении больше учебных часов.

Как передает Day.Az, об этом сказала заведующая Управлением образования Баку Мехрибан Велиева.

По ее словам, все учителя, работники сферы образования хорошо понимают, что их активное участие в процессе вакцинации важно не только для восстановления в полной мере очного обучения, но и в целом для будущего нашего общества.

"Если учесть вероятность и оценить риски изменения санитарно-эпидемиологической ситуации, то, конечно, прохождение вакцинации можно охарактеризовать как возможность преподавать больше учебных часов.

В настоящее время обсуждается вопрос, будут ли требоваться у преподавательского состава учебных заведений COVID-паспорта, сертификаты о наличии иммунитета у переболевших коронавирусом или справки о противопоказаниях к вакцинации.

Мы должны принять активное участие в процессе вакцинации, чтобы вернуться к нормальной жизни. Не стоит забывать, что коронавирус не сильнее мер, которые мы примем. Самая важная мера, которую мы в силах принять - это вакцинация. Надеемся на рост числа получивших вакцину учителей в оставшиеся 20-25 дней до начала учебного года. Это послужит как нашему общему делу, так и защите здоровья", - сказала Велиева.

Она также прокомментировала распространившуюся, в частности, в социальных сетях информацию о том, что дети, родители которых не прошли вакцинацию, не будут допущены в школу.

"Министерство образования уже официально прояснило этот вопрос. Считаю, что к родителям не будет каких-либо требований. Но не стоит забывать, что родитель также является важной частью образовательной системы. Родители несут такую ​​же ответственность, как и учителя, за здоровье и образование своих детей. Поэтому призываю их присоединиться к общей инициативе и внести достойный вклад в восстановление традиционного образования.

Верим, что вакцинация сотрудников общеобразовательных заведений столицы ускорит переход на очную форму обучения", - сказала Велиева.