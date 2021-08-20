В Габале потушен пожар в горной местности

Пожар, произошедший в горной местности со сложным рельефом вблизи села Солгуджа Габалинского района, был потушен сегодня в полдень благодаря мерам, принятым сотрудниками МЧС.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в результате пожара, по предварительным оценкам, сгорела сухая трава и кустарники на площади около 35 гектаров.

Отметим, что в общей сложности к тушению пожара привлечены Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, войска гражданской обороны и соответствующие силы Северо-западного регионального центра, 2 вертолета авиационного отряда. В тушении пожара также приняли участие сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов и группа местных жителей.