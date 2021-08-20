TƏBİB разработал инструкцию по питанию больных коронавирусом

"Разработана инструкция по питанию больных коронавирусом".

Как сообщает Day.Az, об этом в эфире программы "TƏBİB məsləhəti" сказала главный специалист Отдела продовольственного обеспечения и контроля TƏBİB Шумара Гараджаева.

По ее словам, иногда после вакцинации люди принимают пищу, которая может вызвать аллергию и связывают реакцию на эту пищу с вакциной: "После вакцинации не рекомендуется есть шоколад, употреблять спиртные напитки".