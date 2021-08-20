https://news.day.az/society/1371519.html TƏBİB разработал инструкцию по питанию больных коронавирусом
TƏBİB разработал инструкцию по питанию больных коронавирусом
"Разработана инструкция по питанию больных коронавирусом".
Как сообщает Day.Az, об этом в эфире программы "TƏBİB məsləhəti" сказала главный специалист Отдела продовольственного обеспечения и контроля TƏBİB Шумара Гараджаева.
По ее словам, иногда после вакцинации люди принимают пищу, которая может вызвать аллергию и связывают реакцию на эту пищу с вакциной: "После вакцинации не рекомендуется есть шоколад, употреблять спиртные напитки".
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