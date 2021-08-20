Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 54 455 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 43 046, вторую дозу получили 11 409 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 6 045 471, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 3 617 203, вторую дозу получили 2 428 268 человек.