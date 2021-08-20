На судебном заседании по уголовному делу Вугара Сафарли зачитан обвинительный акт

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора Фонда государственной поддержки развития СМИ Вугара Сафарли, а также работавших в организации на различных должностях Биньямина Исмайлова, Адалята Велиева, Надира Мамедова, Бахтияра Фатуллаева, Темкина Халилова, Тельмана Таирова, Валеха Оруджева, Тахмины Ягубовой, Шахина Ибрагимова и Намига Гаджиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании под председательством судьи Азера Пашаева адвокат одного из подсудимых выступил с ходатайством о привлечении дополнительных свидетелей. По его словам, Али Гасанов, его сын Шамхал Гасанли и родственница Гюляр Велиева должны быть вызваны в суд в качестве свидетелей.

Судья подчеркнул, что ходатайство может быть рассмотрено только в период судебного следствия.

Затем был оглашен обвинительный акт, согласно которому в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Вугар Сафарли и работающие на различных должностях Биньямин Исмаилов, Адалят Велиев, Надир Мамедов и другие 7 лиц по предварительному сговору путем злоупотребления должностными полномочиями, нарушения требований законодательства в связи с государственными закупками, использования бюджетных средств не по назначению, указания завышенных объемов работ и соответствующих цен присвоили и растратили в целом 18 миллионов 500 тысяч манатов, совершили служебный подлог, внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 миллиона манатов.

В ходе предварительного следствия была возмещена часть нанесенного материального ущерба, а также наложен арест на движимое и недвижимое имущество и банковские вклады, принадлежащие обвиняемым.

Затем слово было дано подсудимым. Они не признали себя виновными и попросили время для подготовки к даче показаний.

Очередное заседание суда было назначено на 3 сентября.

Напомним, что в ходе предварительного следствия было выявлено, что Вугар Сафарли и работающие на различных должностях Биньямин Исмаилов, Адалят Велиев, Надир Мамедов, Бахтияр Фатуллаев, Темкин Халилов, Тельман Таиров, Тахмина Ягубова, Валех Оруджев, Шахин Ибрагимов и Намиг Гаджиев по предварительному сговору путем злоупотребления должностными полномочиями, нарушения требований законодательства в связи с государственными закупками, использования бюджетных средств не по назначению, указания завышенных объемов работ и соответствующих цен присвоили и растратили в целом 18 миллионов 500 тысяч манатов, совершили служебный подлог, внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 миллиона манатов.

На основании собранных доказательств Вугару Сафарли и другим лицам было предъявлено обвинение по статьям 179.4 (присвоение и растрата с нанесением ущерба в особо крупном размере), 193 - 1.3.2 (легализация полученных преступными путями денежных средств в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжелым последствиям с нанесением ущерба в крупном размере), 308 - 2.4 (трата государственных средств в крупном размере без проведения процедур купли-продажи) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджанской Республики.

Решением суда в отношении Вугара Сафарли была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а другие лица были переданы под надзор полиции.

Потерпевшим по этому делу признано Агентство развития медиа Азербайджана.