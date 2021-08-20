Российский стилист организовал виртуальную экскурсию по Ичеришехер

Известный российский стилист Вадим Галаганов вновь отдыхает в столице Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Галаганов - частый гость Баку, ведь здесь он родился и жил до 1990 года, когда его семья переехала в Москву.

На своей странице в Instagram стилист делится фотографиями и видеороликами, сделанными в ходе визита.

Так, Вадим Галаганов совершил вечернюю прогулку по древней части Баку - Ичеришехер, рассказав своим подписчикам в социальной сети, что вдохновлен экскурсией.

"Никогда не гулял ночью в Старом городе. Столько новых идей в голове...", - написал он.

Галаганов также поделился видеокадрами с прогулки, пригласив всех подписчиков совершить вместе с ним виртуальную экскурсию. "Прогуляемся со мной по Старому городу?", - добавил он.

Отметим, что у Вадима Галаганова в Instagram более 89 тысяч подписчиков.

Стилист всегда с огромной любовью говорит о родном городе и, несмотря на плотный график, всегда находит время посетить Азербайджан. В 2019 году Вадим Галаганов построил дачу в поселке Мардакян.

Вадим Галаганов является одним из лучших стилистов Москвы. Сотрудничал с ведущими модными изданиями, такими как ELLE, VOGUE, GQ, TATLER, GLAMOR, L'OFFICIEL, HELLO и другими. Стилист также работает со всемирно известными музыкантами, звездами кино и моделями, среди которых Памела Андерсон, Наоми Кэмпбелл, Дэвид Ганди, Джерард Батлер, Эдриен Броуди, Анджелина Джоли, Ирина Шейк.