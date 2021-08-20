https://news.day.az/society/1371612.html Пожар в Огузе: вертолет тушит горную местность
Пожар в Огузе: вертолет тушит горную местность
На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в гористой местности со сложным рельефом вблизи села Хачмаз Огузского района.
Как сообщили Day.Az в МЧС, к тушению пожара привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы и один вертолет авиационного отряда.
В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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