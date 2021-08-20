Пожар в Огузе: вертолет тушит горную местность

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в гористой местности со сложным рельефом вблизи села Хачмаз Огузского района.

Как сообщили Day.Az в МЧС, к тушению пожара привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы и один вертолет авиационного отряда.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.