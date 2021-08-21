В Азербайджане перевернулся автомобиль, пострадали супруги

В Уджарском районе произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня утром на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем по территории Уджарского района, перевернулся и упал на обочину дороги легковой автомобиль марки "Mercedes", за рулем которого находился житель города Баку Шахид Шакир оглу Меликов (1961 г.р.).

В результате аварии водитель и его супруга, Матанат Анвер гызы Меликова (1967 г.р.) получили травмы.

Пострадавшие госпитализированы в Уджарскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.