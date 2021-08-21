https://news.day.az/society/1371680.html В Азербайджане перевернулся автомобиль, пострадали супруги - ФОТО
В Азербайджане перевернулся автомобиль, пострадали супруги - ФОТО
В Уджарском районе произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня утром на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем по территории Уджарского района, перевернулся и упал на обочину дороги легковой автомобиль марки "Mercedes", за рулем которого находился житель города Баку Шахид Шакир оглу Меликов (1961 г.р.).
В результате аварии водитель и его супруга, Матанат Анвер гызы Меликова (1967 г.р.) получили травмы.
Пострадавшие госпитализированы в Уджарскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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