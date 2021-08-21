На основании звонков, поступивших на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 75 выездов на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 6 случаями пребывания в беспомощном состоянии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.

Всего за минувшие сутки были спасены 6 человек, в том числе двое детей. Кроме того, в ходе спасательной операции, проведенной в Бинагадинском районе Баку, было обнаружено в квартире и передано по назначению тело Ахмедова Рауфа Агабаба оглу (1956 г.р.).