Вчера в Азербайджане произошло 75 пожаров,

На основании звонков, поступивших на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 75 выездов на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 6 случаями пребывания в беспомощном состоянии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.

Всего за минувшие сутки были спасены 6 человек, в том числе двое детей. Кроме того, в ходе спасательной операции, проведенной в Бинагадинском районе Баку, было обнаружено в квартире и передано по назначению тело Ахмедова Рауфа Агабаба оглу (1956 г.р.).