https://news.day.az/society/1371690.html В Азербайджане впервые начаты исследования по созданию вакцины
В Азербайджане впервые начаты исследования по созданию вакцины
Впервые через много лет в нашей стране начаты исследования по культуре тканей с целью создания вакцины, диагностики и химической терапии, разработки новых методов борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе и с COVID-19.
Как сообщает Day.Az, об этом написал в "Twitter" председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
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