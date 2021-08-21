В Азербайджане впервые начаты исследования по созданию вакцины

Впервые через много лет в нашей стране начаты исследования по культуре тканей с целью создания вакцины, диагностики и химической терапии, разработки новых методов борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе и с COVID-19.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в "Twitter" председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.