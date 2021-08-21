https://news.day.az/society/1371701.html Обнародованы результаты экзамена на выявление способностей по специальности журналистика
Обнародованы результаты экзамена на выявление способностей по специальности журналистика
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты экзамена на выявление способностей для абитуриентов, желающих поступить в бакалавриатуру вузовпо специальности "журналистика", проведенного 19 августа.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, с результатами экзамена можно ознакомиться на сайте ГЭЦ.
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