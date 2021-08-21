Обнародованы результаты экзамена на выявление способностей по специальности журналистика

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты экзамена на выявление способностей для абитуриентов, желающих поступить в бакалавриатуру вузовпо специальности "журналистика", проведенного 19 августа.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, с результатами экзамена можно ознакомиться на сайте ГЭЦ.

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