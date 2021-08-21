В Азербайджане количество заражений COVID-19 резко увеличивается, нельзя забывать о вакцинации!

Новый штамм Дельта стал серьезной угрозой для мира. Напомним, опасный штамм был зарегистрирован в апреле этого года. Дельта-штамм коронавируса появился по причине мутации индийского штамма коронавируса, а сам индийский штамм образовался в результате мутации COVID-19. Далее и сам Дельта-штамм подвергся мутации и образовался штамм Дельта плюс. То есть, штамм Дельта дважды мутировал. Разница между этим штаммом Дельта и другими мутировавшими штаммами состоит в том, что этот штамм в два раза опаснее и человек быстрее может его подхватить. За короткое время Дельта штамм заражает большое количество людей. Еще одна особенность Дельта штамма заключается в том, что он широко распространен среди детей и молодежи. Согласно мировому опыту, штамм Дельта чаще встречается у людей в возрасте 12-20 лет.

Об этом Day.Az сказала врач-инфекционист Илаха Велиева.

Наша собеседница сообщила, что согласно последним исследованиям на Дельта-штамм приходится 94% всех заражений, выявленных в Азербайджане.

"К сожалению в последнее время количество суточных заражений в нашей стране резко возросло. Поэтому крайне важно сделать прививку от коронавируса, чтобы в случае инфицирования болезнь протекала в легкой форме. В Азербайджане существует достаточный запас вакцин, каждая из которых (будь то CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer или Sputnik V) достаточно эффективна против Дельта-штамма", - отметила врач-инфекционист.

Она также назвала основные симптомы при заражении штаммом Дельта:

"Главный симптом Дельта-штамма - расстройство желудочно-кишечного тракта. Опыт показал, что если симптомы вируса более выражены в других органах, то легкие повреждаются в меньшей степени. Дельта-штамм намного более заразен, следовательно, от него может заболеть огромное количество людей.

Вакцинация и соблюдение карантинных мер является залогом здоровья каждого гражданина. В противном случае наша страна может столкнуться с тяжелой ситуацией. Если суточное количество заражений продолжит увеличиваться такими темпами, то не исключено ужесточение карантина. Поскольку угроза коронавируса сохраняется, граждане должны по возможности оставаться дома, избегать массовых мероприятий, обязательно использовать медицинские маски и поддерживать социальную дистанцию. Мы неся ответственность как перед собой, так и всем обществом", - подытожила Илаха Велиева.

Абдул Керимханов