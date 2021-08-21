Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северный ветер, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит 24-27, днем - 35-38, местами - 39, в Баку ночью - 25-27, днем - 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 35-40 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 27-28, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 28-29 градусов.

Завтра днем в ряде горных районов Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 35-40, в горах ночью - 13-18, днем - 23-28 градусов тепла.