В Баку совершена квартирная кража на 13 тыс. манатов

В Баку совершена квартирная кража.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 41-го отдела Сабаильского районного управления полиции, по подозрению в краже в одном из домов на территории района 1700 манатов и 6900 долларов США был задержан Э.Аллахвердиев.

В ходе расследования было установлено, что задержанный разыскивался по статье УК 177 (кража).