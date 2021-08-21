В Саатлинском и Загатальском районах инфицированные коронавирусом покинули места проживания - ВИДЕО
Сотрудники Саатлинского РОП выявили больного коронавирусом, покинувшего дом и создавшего тем самым условия для распространения инфекции.
Как сообщили в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, несмотря на то, что Вюсалу Гашимову, результат теста на COVID-19 которого оказался положительным, было назначено лечение в домашних условиях и разъяснены санитарно-карантинные правила, он покинул место проживания.
В.Гашимов был задержан сотрудниками полиции и возвращен домой.
Подобный случай был предотвращен и сотрудниками Загатальского РОП.
Как сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, несмотря на то, что жительнице города Фариде Алиевой было предписано лечение на дому, она в нарушение санитарно-карантинных правил покинула место проживание.
С ней были проведены разъяснительные беседы, и она была возвращена домой.
В отношении обоих лиц ведется расследование.
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