В Саатлинском и Загатальском районах инфицированные коронавирусом покинули места проживания

Сотрудники Саатлинского РОП выявили больного коронавирусом, покинувшего дом и создавшего тем самым условия для распространения инфекции.

Как сообщили в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, несмотря на то, что Вюсалу Гашимову, результат теста на COVID-19 которого оказался положительным, было назначено лечение в домашних условиях и разъяснены санитарно-карантинные правила, он покинул место проживания.

В.Гашимов был задержан сотрудниками полиции и возвращен домой.

Подобный случай был предотвращен и сотрудниками Загатальского РОП.

Как сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, несмотря на то, что жительнице города Фариде Алиевой было предписано лечение на дому, она в нарушение санитарно-карантинных правил покинула место проживание.

С ней были проведены разъяснительные беседы, и она была возвращена домой.

В отношении обоих лиц ведется расследование.