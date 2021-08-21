https://news.day.az/society/1371757.html В Лерике горит лес
В Лерике горит лес
В Лерикском районе в гористой местности со сложным рельефом произошел пожар.
Как сообщила АПА пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, в настоящее время на месте пожара работают местные структуры Министерства, сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС.
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