В Лерике горит лес

В Лерикском районе в гористой местности со сложным рельефом произошел пожар.

Как сообщила АПА пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, в настоящее время на месте пожара работают местные структуры Министерства, сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС.