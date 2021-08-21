https://news.day.az/society/1371763.html В Азербайджане за сутки от коронавируса скончались 27 человек - 3551 новый случай заражения - ФОТО
В Азербайджане за сутки от коронавируса скончались 27 человек - 3551 новый случай заражения - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлен 3 551 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1 196 человек, скончались - 27, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
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