В Азербайджане за сутки от коронавируса скончались 27 человек

В Азербайджане за сутки выявлен 3 551 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1 196 человек, скончались - 27, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

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