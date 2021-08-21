https://news.day.az/society/1371779.html Утвержден перечень медучреждений по трансплантации, импорту и экспорту донорских органов - СПИСОК
Утвержден перечень медучреждений по трансплантации, импорту и экспорту донорских органов - СПИСОК
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановления об утверждении "Перечня специализированных медицинских учреждений, осуществляющих трансплантацию донорских органов" и "Перечня медицинских учреждений, осуществляющих изъятие, подготовку, хранение, транспортировку, импорт и экспорт донорских органов", сообщает Day.Az со ссылкой на Кабмин.
Оба постановления вступят в силу с первого января 2022 года.
С обоими перечнями можно ознакомиться по ссылке.
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