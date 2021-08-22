В Баку скончался имам знаменитой мечети

Член Совета казиев Управления мусульман Кавказа, имам мечети "Гаджи Аждарбек" Бахруз Азизов скончался сегодня после продолжительной болезни.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Управление мусульман Кавказа:

"Просим от Всевышнего упокоения души покойного, желаем терпения его семье и близким".