https://news.day.az/society/1371838.html В Баку скончался имам знаменитой мечети - ФОТО
В Баку скончался имам знаменитой мечети - ФОТО
Член Совета казиев Управления мусульман Кавказа, имам мечети "Гаджи Аждарбек" Бахруз Азизов скончался сегодня после продолжительной болезни.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Управление мусульман Кавказа:
"Просим от Всевышнего упокоения души покойного, желаем терпения его семье и близким".
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