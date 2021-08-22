В Мингячевире от коронавируса скончался сотрудник полиции

В Мингячевире от коронавируса скончался вышедший на пенсию сотрудник полиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, бывший сотрудник полиции Махир Оруджов лечился от COVID-19 в домашних условиях.

Он был сотрудником отдела Государственной дорожной полиции города Мингячевир.