https://news.day.az/society/1371852.html В Мингячевире от коронавируса скончался сотрудник полиции - ФОТО
В Мингячевире от коронавируса скончался сотрудник полиции - ФОТО
В Мингячевире от коронавируса скончался вышедший на пенсию сотрудник полиции.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, бывший сотрудник полиции Махир Оруджов лечился от COVID-19 в домашних условиях.
Он был сотрудником отдела Государственной дорожной полиции города Мингячевир.
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