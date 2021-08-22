Азербайджан занимает второе место среди стран СНГ по уровню вакцинации от COVID-19 - РЕЙТИНГ
Международная консалтинговая компания McKinsey опубликовала рейтинг постсоветских стран по уровню вакцинации от COVID-19.
Как сообщает Day.Az, в тройке лидеров расположились Литва, Эстония и Латвия с 52%, 40% и 39% вакцинированных на душу населения соответственно.
В Азербайджане количество людей, получивших обе дозы вакцины составляет 24%. С этим показателем Азербайджан занимает пятое место среди постсоветских государств и второе место среди стран СНГ.
Полный список стран выглядит следующим образом:
Литва - 52%
Эстония - 40%
Латвия - 39%
Казахстан - 26%
Азербайджан - 24%
Россия- 23%
Молдова - 14%
Беларусь - 13%
Грузия - 7%
Украина - 7%
Кыргызстан - 5%
Узбекистан - 4%
Армения - 3%
Туркменистан- (информации нет)
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре