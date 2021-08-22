Азербайджан занимает второе место среди стран СНГ по уровню вакцинации от COVID-19

Международная консалтинговая компания McKinsey опубликовала рейтинг постсоветских стран по уровню вакцинации от COVID-19.

Как сообщает Day.Az, в тройке лидеров расположились Литва, Эстония и Латвия с 52%, 40% и 39% вакцинированных на душу населения соответственно.

В Азербайджане количество людей, получивших обе дозы вакцины составляет 24%. С этим показателем Азербайджан занимает пятое место среди постсоветских государств и второе место среди стран СНГ.

Полный список стран выглядит следующим образом:

Литва - 52%

Эстония - 40%

Латвия - 39%

Казахстан - 26%

Азербайджан - 24%

Россия- 23%

Молдова - 14%

Беларусь - 13%

Грузия - 7%

Украина - 7%

Кыргызстан - 5%

Узбекистан - 4%

Армения - 3%

Туркменистан- (информации нет)