https://news.day.az/society/1371888.html В Лерике вспыхнул пожар, в тушении огня задействован вертолет
В Лерике вспыхнул пожар, в тушении огня задействован вертолет
В Лерикском районе вспыхнул пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, на горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом вблизи села Сору Лерикского района.
К тушению пожара привлечены пожарные Государственной службы пожарной охраны, личный состав Войск гражданской обороны и Службы спасения особого риска и вертолет авиационного отряда МЧС, а также сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, местные жители. Принимаются меры по тушению пожара.
По предварительной информации, в горной местности горят кусты и засохшие пни.
Дополнительная информация будет предоставлена.
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