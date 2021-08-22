https://news.day.az/society/1371892.html Обнародовано число заразившихся коронавирусом в Азербайджане - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
Обнародовано число заразившихся коронавирусом в Азербайджане - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
В Азербайджане выявлено еще 3 069 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1180 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
29 пациентов с коронавирусом скончались.
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