Азербайджанский ученый скончался от коронавируса

Ушел из жизни ведущий научный сотрудник отдела "Новая история Азербайджана" НАНА, доктор философии по истории Полад Халилов.

Данная информация опубликована на странице в Facebook научного учреждения.

Сообщается, что он скончался от COVID-19.