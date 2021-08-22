https://news.day.az/society/1371895.html Азербайджанский ученый скончался от коронавируса - ФОТО
Азербайджанский ученый скончался от коронавируса - ФОТО
Ушел из жизни ведущий научный сотрудник отдела "Новая история Азербайджана" НАНА, доктор философии по истории Полад Халилов.
Данная информация опубликована на странице в Facebook научного учреждения.
Сообщается, что он скончался от COVID-19.
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