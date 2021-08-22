https://news.day.az/society/1371896.html Сколько человек прошли вакцинацию в Азербайджане? - ФОТО
Сколько человек прошли вакцинацию в Азербайджане? - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 60 191 человек.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 45 649, вторую дозу получили 14 542 человека.
Общее число вакцинированных в стране составляет 6 170 376, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 3 713 143, вторую дозу получили 2 457 233 человека.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре