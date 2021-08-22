https://news.day.az/society/1371906.html Крупный пожар в Азербайджане охватил территорию площадью 10 га
Крупный пожар в Азербайджане охватил территорию площадью 10 га
В Агсуинском районе произошел пожар в горной местности.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, на горячую линию "112" поступила информация о пожаре, начавшемся в горной местности со сложным рельефом недалеко от села Сураханы Агсуинского района.
К тушению огня привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны и личный состав Войск гражданской обороны МЧС, сотрудники Центра лесного хозяйства МЭПР и местные жители.
Мероприятия по тушению пожара продолжаются.
По предварительной информации, горят кустарники на территории 10 га.
Дополнительная информация будет предоставлена.
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