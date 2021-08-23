https://news.day.az/society/1371947.html В Агсу потушен пожар
В Агсу потушен пожар
Потушен пожар, вспыхнувший 22 августа в горной местности со сложным рельефом у села Сураханы Агсуинского района.
Как сообщили Day.Az в МЧС, во время пожара сгорели сухая трава и кустарник на площади 15 га в горной местности.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС, личным составом войск гражданской обороны, сотрудниками центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местными жителями (так как местность гористая со сложным рельефом, в основном использовался ручной труд).
Прилегающие территории защищены от огня.
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