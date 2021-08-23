В Агсу потушен пожар

Потушен пожар, вспыхнувший 22 августа в горной местности со сложным рельефом у села Сураханы Агсуинского района.

Как сообщили Day.Az в МЧС, во время пожара сгорели сухая трава и кустарник на площади 15 га в горной местности.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС, личным составом войск гражданской обороны, сотрудниками центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местными жителями (так как местность гористая со сложным рельефом, в основном использовался ручной труд).

Прилегающие территории защищены от огня.