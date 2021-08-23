В Агдаме родились тройняшки

В Агдаме родились тройняшки.

Как сообщили Day.Az в агдамской центральной районной больницн, Гусейнова Рагсана Закир гызы (2000 г.р.) вчера родила тройняшек. У Р.Гусейновой есть сын от брака с 31-летним Эльданизом Ганбаровым.

2 из тройняшек - мальчики, 1 - девочка.