https://news.day.az/society/1372011.html В Агдаме родились тройняшки - ФОТО
В Агдаме родились тройняшки - ФОТО
В Агдаме родились тройняшки.
Как сообщили Day.Az в агдамской центральной районной больницн, Гусейнова Рагсана Закир гызы (2000 г.р.) вчера родила тройняшек. У Р.Гусейновой есть сын от брака с 31-летним Эльданизом Ганбаровым.
2 из тройняшек - мальчики, 1 - девочка.
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