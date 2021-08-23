Еще несколько больниц в Баку выдавали поддельные ковид-паспорта

Министерство внутренних дел (МВД) и Генеральная прокуратура распространили совместную информацию о выдаче поддельных COVID-паспортов.

Как сообщает Day.Az, в совместном сообщении отмечается, что в результате поступившей информации и проведенных проверок выяснилось, что в нескольких медицинских учреждениях на территории столицы в системе электронной регистрации "e-TƏBIB" за деньги вводилась информация о некоторых гражданах, которые не прошли вакцинацию. Тем самым были оформлены поддельные паспорта COVID-19.

Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел еще раз обращаются к гражданам с просьбой сообщать о случаях предоставления гражданам поддельных документов о вакцинации против коронавируса, а также о результатах тестирования на COVID-19 в call-центры "102", "961", а также на страницах Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел в социальных сетях.

Сотрудники Генеральной прокуратуры и МВД будут и впредь принимать жесткие меры борьбы с незаконным вмешательством в процесс вакцинации в стране.