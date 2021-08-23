https://news.day.az/society/1372027.html За какими услугами граждане обращаются в ОМС? - СПИСОК
За какими услугами граждане обращаются в ОМС? - СПИСОК
За первые 7 месяцев 2021 года в Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) обратились 13 939 граждан.
Как сообщили Day.Az в агентстве, 6937 из обращений были связаны с обследованием и лечением, 3981 - с вопросами инвалидности, 1326 - с приемом на работу и трудовыми отношениями, 543 - с коронавирусом (COVID-19), 468 - с лекарственными препаратами, 684 - с другими вопросами.
Все обращения были рассмотрены в порядке и в сроки, установленные законодательством.
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