За какими услугами граждане обращаются в ОМС?

За первые 7 месяцев 2021 года в Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) обратились 13 939 граждан.

Как сообщили Day.Az в агентстве, 6937 из обращений были связаны с обследованием и лечением, 3981 - с вопросами инвалидности, 1326 - с приемом на работу и трудовыми отношениями, 543 - с коронавирусом (COVID-19), 468 - с лекарственными препаратами, 684 - с другими вопросами.

Все обращения были рассмотрены в порядке и в сроки, установленные законодательством.