Обнародован прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 24 августа.

Как сообщили Day.Az в МЭПР, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Ночью и утром местами будет слабый туман. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 23-26° тепла, днем-35-38° тепла, в Баку ночью-23-25° тепла, днем-35-37° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность - ночью 60-70%, днем 30-35%.

В большинстве районов Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 35-40° тепла, в горах ночью 14-19° тепла, днем 23-28° тепла.