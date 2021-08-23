https://news.day.az/society/1372119.html В Агдаме найдены обломки надгробного камня Хуршудбану Натаван
В Агдаме найдены обломки надгробного камня Хуршудбану Натаван
Обломки надгробного камня дочери последнего карабахского хана Мехтикули-хана и внучки Ибрагим Халил-хана "Хан гызы" Хуршудбану Натаван найдены в Агдаме.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал "Кавказское бюро".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре