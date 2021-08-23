За три года в Баку пройдут семь Кубков мира по различным гимнастическим дисциплинам

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) провел видеоконференцию, в ходе которой, помимо ряда вопросов, также были утверждены места и даты проведения Кубков мира по различным гимнастическим дисциплинам на период 2022 - 2024 годов, сообщает Trend со ссылкой на сайт FIG, передает Day.Az.

Согласно дневнику соревнований, семь из запланированных турниров пройдут в Баку.

Так, Кубки мира по спортивной гимнастике пройдут в столице Азербайджана: в 2022 году - 31 марта-3 апреля; в 2023 году - 9-12 марта; в 2024 году - 7-10 марта.

Кубки мира по художественной гимнастике должны состояться в Баку: в 2022 году - 22-24 апреля; в 2023 году - 21-23 апреля; в 2024 году - 19-21 апреля.

Помимо этих соревнований, 12-13 февраля 2022 года в столице Азербайджана запланировано проведение Кубка мира по прыжкам на батуте.