Малейка Аббасзаде обратилась к родителям абитуриентов

"Начался выбор специальностей. Мы работаем на всех этапах, чтобы поддержать абитуриентов".

Как передает Day.Az, об этом на странице в Facebook написала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что в связи с этим публикуется много материалов: "Очень часто в соответствии с баллом, учителя, родители выбирают специальности. Необходимо проводить беседу с абитуриентами и дать рекомендации не в соответствии с баллом, а специальностью, которую он хочет получить. В каждой группе разные специальности".

M.Аббасзаде отметила, что родители должны уважать выбор детей.