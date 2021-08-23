https://news.day.az/society/1372124.html Малейка Аббасзаде обратилась к родителям абитуриентов
Малейка Аббасзаде обратилась к родителям абитуриентов
"Начался выбор специальностей. Мы работаем на всех этапах, чтобы поддержать абитуриентов".
Как передает Day.Az, об этом на странице в Facebook написала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.
Она отметила, что в связи с этим публикуется много материалов: "Очень часто в соответствии с баллом, учителя, родители выбирают специальности. Необходимо проводить беседу с абитуриентами и дать рекомендации не в соответствии с баллом, а специальностью, которую он хочет получить. В каждой группе разные специальности".
M.Аббасзаде отметила, что родители должны уважать выбор детей.
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