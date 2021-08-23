Жительница Геранбойского района и ее сожитель забили до смерти 11-летнего сына

Прокуратура распространила информацию о том, что в Геранбое забили до смерти 11-летнего мальчика.

Как сообщили Day.Az в прокуратуре Геранбойского района, в Геранбойском районном отделе полиции было проведено расследование по обращению в связи с исчезновением 11-летнего Нурлана Мамедова (имя условное).

В ходе расследования было установлено, что 13 августа Нурлан Мамедов был избит знакомым своей матери Икрамом Гусейновым (имя условное) и 15 августа скончался от полученных травм. В прокуратуре Геранбойского района возбуждено уголовное дело по статье УК 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Икрам Гусейнов задержан в качестве подозреваемого.

Следствие продолжается.