Обнародовано время выбора специальностей в вакантные места в вузах и в колледжи

"Выбор специальностей завершится 30 августа, результаты выбора специальностей в вузы будут обнародованы после окончания проверок, в течение 3-4 дней".

Как сообщает Day.Az, об этом в прямом эфире в "Facebook" сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что затем будет объявлен выбор специальностей на вакантные места и в колледжи: "Наверное, это произойдет 5-6 сентября".