https://news.day.az/society/1372175.html Обнародовано время выбора специальностей в вакантные места в вузах и в колледжи
Обнародовано время выбора специальностей в вакантные места в вузах и в колледжи
"Выбор специальностей завершится 30 августа, результаты выбора специальностей в вузы будут обнародованы после окончания проверок, в течение 3-4 дней".
Как сообщает Day.Az, об этом в прямом эфире в "Facebook" сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.
Она отметила, что затем будет объявлен выбор специальностей на вакантные места и в колледжи: "Наверное, это произойдет 5-6 сентября".
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