Срок выплаты надбавок к зарплате медработников, участвующих в борьбе с COVID-19, продлен до 1 сентября

Срок выплаты надбавок к зарплате медработников, участвующих в борьбе с коронавирусом (COVID-19), продлен до 1 сентября.

Как передает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Раньше этот срок был предусмотрен до 1 августа.