https://news.day.az/society/1372235.html Срок выплаты надбавок к зарплате медработников, участвующих в борьбе с COVID-19, продлен до 1 сентября
Срок выплаты надбавок к зарплате медработников, участвующих в борьбе с COVID-19, продлен до 1 сентября
Срок выплаты надбавок к зарплате медработников, участвующих в борьбе с коронавирусом (COVID-19), продлен до 1 сентября.
Как передает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Раньше этот срок был предусмотрен до 1 августа.
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